للراغبين بالتنزه خلال عطلة نهاية الأسبوع .. إليكم تفاصيل حالة الطقس

08:42 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ويبقى الطقس يومي السبت والأحد صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 28 - 13، وفي مناطق البادية 36 - 17، وفي مناطق السهول 31 - 17، وفي الأغوار الشمالية 38 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 24، وفي البحر الميت 40 - 23، وفي خليج العقبة 42 - 24 درجة مئوية.





