لهذه الأسباب.. تحذيرات بشأن الحالة الجوية في الاردن الايام القادمة

وتوجه الارصاد نصائح عامة للمواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات الصقيع، خاصةً على المزروعات والمواشي ،تجنب القيادة في ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق المتوقع تشكل الضباب فيها ، ارتداء الملابس الدافئة، خصوصًا خلال الليل والصباح الباكر.
واكدت على ضرورة متابعة تحديثات إدارة الأرصاد الجوية الاردنية للحصول على أحدث المعلومات والنصائح.
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