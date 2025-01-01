 
الأربعاء 2025-01-01 03:21 م
 

لهذه الأسباب.. تحذيرات بشأن الحالة الجوية في الاردن الايام القادمة

صقيع
صقيع
الأربعاء، 01-01-2025 01:49 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قالت ادارة الارصاد الجوية في اخر تحديثات نشراتها حول الحالة الجوية في الاردن للأيام القادمة انها تحذر من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول (يوم الأربعاء).اضافة اعلان


وتوجه الارصاد نصائح عامة للمواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات الصقيع، خاصةً على المزروعات والمواشي ،تجنب القيادة في ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق المتوقع تشكل الضباب فيها ، ارتداء الملابس الدافئة، خصوصًا خلال الليل والصباح الباكر.

واكدت على ضرورة متابعة تحديثات إدارة الأرصاد الجوية الاردنية للحصول على أحدث المعلومات والنصائح.
 
gnews

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