مؤشرات على تساقط الثلوج في الاردن بهذا الموعد

وتشير التوقعات،وفق تلك المواقع ، إلى فرصة لتساقط الثلوج في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي، على المرتفعات الجبلية.
وأشارت الى أن تفاصيل هذه الحالة الجوية حتى الآن غير ثابتة وهي تحت المراقبة خلال التحديثات المقبلة للنماذج العددية.
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