مؤشرات على تساقط الثلوج في الاردن بهذا الموعد

05:09 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اصدرت مواقع مختصة بالطقس توقعاتها الشهرية للحالة الجوية حتى نهاية الشهر الجاري. اضافة اعلان





وتشير التوقعات،وفق تلك المواقع ، إلى فرصة لتساقط الثلوج في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي، على المرتفعات الجبلية.



وأشارت الى أن تفاصيل هذه الحالة الجوية حتى الآن غير ثابتة وهي تحت المراقبة خلال التحديثات المقبلة للنماذج العددية.