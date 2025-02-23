ماهي اقل درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم ؟

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رصدت محطات الأرصاد الجوية الاردنية اليوم الأحد 23 شباط 2025 انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة السطحية خلال ساعات الصباح في عدة مناطق، حيث سجلت أدنى القيم التالية في بعض المحطات : اضافة اعلان





🔹 -4.0° تحت الصفر في مطار الملكة علياء الدولي

🔹 -3.5° تحت الصفر في محطة رأس منيف – عجلون

🔹 -3.3° تحت الصفر في الشوبك

🔹 -2.2° تحت الصفر في محطة رصد السلط

🔹 -2.0° تحت الصفر في الطفيلة

🔹 -1.3° تحت الصفر في محطة رصد مطار عمان

🔹 0° مئوي في الزرقاء



