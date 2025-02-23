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ماهي اقل درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم ؟

ثلوج الأردن
ثلوج
الأحد، 23-02-2025 04:36 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   رصدت محطات الأرصاد الجوية الاردنية  اليوم الأحد 23 شباط  2025 انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة السطحية خلال ساعات الصباح في عدة مناطق، حيث سجلت أدنى القيم التالية في بعض المحطات :اضافة اعلان


🔹 -4.0° تحت الصفر في مطار الملكة علياء الدولي
🔹 -3.5° تحت الصفر في محطة رأس منيف – عجلون
🔹 -3.3° تحت الصفر في الشوبك
🔹 -2.2° تحت الصفر في محطة رصد السلط
🔹 -2.0° تحت الصفر في الطفيلة
🔹 -1.3° تحت الصفر في محطة رصد مطار عمان
🔹 0° مئوي في الزرقاء
 
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