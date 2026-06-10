الأربعاء 2026-06-10 10:22 ص

مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ

مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ
مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ
 
الأربعاء، 10-06-2026 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   سجّل شهر مايو 2026 ثاني أعلى متوسط حرارة عالمي لشهر مايو منذ بدء السجلات المناخية، في مؤشر جديد على استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية، وسط تحذيرات من عودة ظاهرة "إل نينيو" التي قد تزيد من حدة الظواهر المناخية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة.اضافة اعلان


وأعلنت خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ أن مايو 2026 كان ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مدفوعاً باستمرار الاحترار الناجم عن النشاط البشري وارتفاع درجات حرارة المحيطات، بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة إل نينيو في المحيط الهادئ.

وبحسب البيانات الأوروبية، بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الشهر نحو 1.42 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما استمرت درجات حرارة سطح البحار والمحيطات عند مستويات قريبة من الأرقام القياسية المسجلة خلال الأعوام الأخيرة.

وشهدت مناطق واسعة من أوروبا خلال مايو موجات حر مبكرة واستثنائية، وصفت بأنها من بين الأشد التي سُجّلت في هذا الوقت من العام، حيث حطّمت درجات الحرارة أرقاماً قياسية في عدة دول، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تسارع آثار التغير المناخي.

وكالات
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 6 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية صباحية على جنوب لبنان

الصحة توضح أسباب تغيّر أدوية الأمراض المزمنة وتؤكد سلامتها

خاص بالوكيل الصحة توضح أسباب تغيّر أدوية الأمراض المزمنة وتؤكد سلامتها

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس،

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة

أخبار محلية السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة

الاحتلال يغلق مداخل سهل عرابة الزراعي جنوب جنين ويعزل المنطقة

فلسطين الاحتلال يغلق مداخل سهل عرابة الزراعي جنوب جنين ويعزل المنطقة

عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي تداعيات الهجمات الأمريكية على إيران

JustMarkets

أخبار الشركات ما هي أكثر الصفقات رواجاً في سوق الصرف الأجنبي حالياً ولماذا تُعتبر محفوفة بالمخاطر

مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ

الطقس مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ



 
 






الأكثر مشاهدة

 