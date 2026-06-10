مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ

وأعلنت خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ أن مايو 2026 كان ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مدفوعاً باستمرار الاحترار الناجم عن النشاط البشري وارتفاع درجات حرارة المحيطات، بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة إل نينيو في المحيط الهادئ.
وبحسب البيانات الأوروبية، بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الشهر نحو 1.42 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما استمرت درجات حرارة سطح البحار والمحيطات عند مستويات قريبة من الأرقام القياسية المسجلة خلال الأعوام الأخيرة.
وشهدت مناطق واسعة من أوروبا خلال مايو موجات حر مبكرة واستثنائية، وصفت بأنها من بين الأشد التي سُجّلت في هذا الوقت من العام، حيث حطّمت درجات الحرارة أرقاماً قياسية في عدة دول، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تسارع آثار التغير المناخي.
وكالات
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