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ما هي أقل درجة حرارة سجلت في الأردن اليوم؟

ل
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت إدارة الأرصاد الجوية أدنى درجات حرارة صغرى سطحية رصدتها في بعض محطات الأرصاد الجوية الأردنية خلال ساعات صباح اليوم الاثنين الموافق 2025/2/24.

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1. محطة رصد المفرق    -7.3 تحت الصفر

2. محطة رصد  القطرانة -7.0 تحت الصفر 
3. محطة رصد الشوبك  -7.0 تحت الصفر
4. محطة رصد الربة      -6.0 تحت الصفر
5. محطة رصد راس منيف -5.5 تحت الصفر
6. محطة رصد مطار عمان -5.0 تحت الصفر
7. محطة رصد  الصفاوي -5.0 تحت الصفر
8. محطة رصد الغباوي      -5.0 تحت الصفر
9. محطة رصد السلط      -4.8 تحت الصفر
10. محطة رصد مطار الملكة علياء -4.8 تحت الصفر
11. محطة رصد الطفيلة         -4.5 تحت الصفر
12. محطة رصد الزرقاء    -4.0 تحت الصفر
13. محطة رصد الازرق     -4.0 تحت الصفر
14. محطة رصد الجفر     -3.0 تحت الصفر
15. محطة رصد صما   -1.0 تحت الصفر

 

 

 
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