ما هي أقل درجة حرارة سجلت في الأردن اليوم؟

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية أدنى درجات حرارة صغرى سطحية رصدتها في بعض محطات الأرصاد الجوية الأردنية خلال ساعات صباح اليوم الاثنين الموافق 2025/2/24.

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1. محطة رصد المفرق -7.3 تحت الصفر