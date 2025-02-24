ما هي أقل درجة حرارة سجلت في الأردن اليوم؟

1. محطة رصد المفرق -7.3 تحت الصفر
3. محطة رصد الشوبك -7.0 تحت الصفر
4. محطة رصد الربة -6.0 تحت الصفر
5. محطة رصد راس منيف -5.5 تحت الصفر
6. محطة رصد مطار عمان -5.0 تحت الصفر
7. محطة رصد الصفاوي -5.0 تحت الصفر
8. محطة رصد الغباوي -5.0 تحت الصفر
9. محطة رصد السلط -4.8 تحت الصفر
10. محطة رصد مطار الملكة علياء -4.8 تحت الصفر
11. محطة رصد الطفيلة -4.5 تحت الصفر
12. محطة رصد الزرقاء -4.0 تحت الصفر
13. محطة رصد الازرق -4.0 تحت الصفر
14. محطة رصد الجفر -3.0 تحت الصفر
15. محطة رصد صما -1.0 تحت الصفر
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