متى تتراجع فعالية المنخفض الجوي ؟

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن شدة الهطول المطري خلال المربعانية الحالية كانت مميزة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى أنها تُعد الأعلى من حيث كميات الأمطار قياسًا بخمسة مواسم سابقة.





وأوضح آل خطاب،مساء الثلاثاء، أن الخرائط الجوية لا تزال تشير إلى تدفق كميات من الغيوم الماطرة باتجاه المملكة، لافتًا إلى أن الأردن سيبقى تحت تأثير المنخفض الجوي خلال ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء.



وبيّن أن الهطولات المتوقعة خلال الساعات المقبلة ستكون متوسطة الشدة، مع احتمالية تساقط زخات ثلجية خلال فترات الليل على جبال الشراة، متوقعًا تراكمها بشكل خفيف.



وأضاف أن فعالية المنخفض الجوي ستتراجع يوم الأربعاء، مع هطولات متقطعة من الأمطار حتى ساعات المساء، على أن تستقر الأجواء تدريجيًا لاحقًا.

