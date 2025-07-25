متى يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الاردن؟

الوكيل الإخباري- تشير تحديثات إدارة الارصاد الجوية إلى استمرار تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة نسبيًا إلى حارة حتى منتصف الأسبوع القادم، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس.

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وتُشير النماذج العددية إلى تراجع تأثير الكتلة الحارة بدءًا من الثلاثاء و تنخفض درجات الحرارة في مناطق واسعة من المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.