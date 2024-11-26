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متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الثلاثاء، 26-11-2024 01:19 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تبقى المملكة  اليوم الثلاثاء تحت تأثير كتلة هوائية باردة ، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،وفي الليل يكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .

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أما يوم غدٍ الأربعاء، فتتوقع الأرصاد الجوية ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، لكنها ستظل أقل من المعدل المعتاد .

 

وترتفع درجات الحرارة  في المملكة يوم الخميس القادم لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة .

 

وتستمر  درجات الحرارة في الارتفاع يومي الجمعة والسبت ، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية في آخر تحديث صادر عنها.

 
gnews

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