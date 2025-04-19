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مستجدات الحالة الجوية وحالة الطقس لـ 3 ايام في الاردن

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 19-04-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-    يطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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أما الاثنين، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.


ويطرأ الثلاثاء ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 
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