مستجدات الحالة الجوية وحالة الطقس لـ 3 ايام في الاردن

أما الاثنين، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ويطرأ الثلاثاء ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
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