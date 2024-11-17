مستجدات المنخفض الجوي القادم الى الاردن

ويوم الثلاثاء يستمر الطقس غائم جزئي الى غائم احياناً ومائل للبرودة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد خاصة في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
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