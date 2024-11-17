مستجدات المنخفض الجوي القادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الطقس مائل للبرودة، وغائم جزئي الى غائم أحياناً، ويتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى .

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