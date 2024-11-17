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مستجدات المنخفض الجوي القادم الى الاردن

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
امطار
الأحد، 17-11-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الطقس مائل للبرودة، وغائم جزئي الى غائم أحياناً، ويتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى  .

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ويوم الثلاثاء يستمر الطقس غائم جزئي الى غائم احياناً ومائل للبرودة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد خاصة في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 
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