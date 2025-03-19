 
الأربعاء 2025-03-19 05:46 م
 

مستجدات المنخفض الجوي والامطار القادمة الى المملكة - تحذيرات

امطار
امطار
 
الأربعاء، 19-03-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-    يزداد الخميس تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة ويزداد الطقس برودة مع الإنخفاض الواضح على الحرارة، ويستمر باذن الله هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد على فترات قصيرة إلى أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة، ويتوقع ان تكون الأمطار في شمال المملكة غزيرة احيانا، وتسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تتجاوز سرعة الهبات في بعض المناطق حاجز (65 كم/الساعة) تثير الغبار خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة مما يؤدي إلى تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية.

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ليلًا: اجواء باردة جدا وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع إستمرار هطول زخات من المطر بين الحين و الأخر في اماكن متفرقة من المملكة، قد تكون في ساعات متأخرة من الليل على شكل زخات خفيفة من المطر المتجمد فوق المرتفعات الجبلية العالية، الرياح غربية نشطة السرعة.


التحذيرات:
- خطر جريان السيول في الاودية و المناطق المنخفضة في المناطق الشمالية من المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق وجنوب شرق المملكة وقد تنعدم على الطرق الصحراوية.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق.
- تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض في المرتفعات الجبلية العالية.

 
 
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