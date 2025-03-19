مستجدات المنخفض الجوي والامطار القادمة الى المملكة - تحذيرات

ليلًا: اجواء باردة جدا وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع إستمرار هطول زخات من المطر بين الحين و الأخر في اماكن متفرقة من المملكة، قد تكون في ساعات متأخرة من الليل على شكل زخات خفيفة من المطر المتجمد فوق المرتفعات الجبلية العالية، الرياح غربية نشطة السرعة.
التحذيرات:
- خطر جريان السيول في الاودية و المناطق المنخفضة في المناطق الشمالية من المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق وجنوب شرق المملكة وقد تنعدم على الطرق الصحراوية.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق.
- تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض في المرتفعات الجبلية العالية.
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