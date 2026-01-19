الإثنين 2026-01-19 09:15 ص

مستجدات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ
ارشيفية
 
الإثنين، 19-01-2026 06:42 ص

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .


وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح  فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تشيلي

عربي ودولي 19 قتيلا جراء الحرائق في تشيلي وحظر تجول في المناطق المتضررة

الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

خاص بالوكيل الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين

أخبار محلية 1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حان الوقت لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند

الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان

فلسطين الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان

Ploom تطلق الجيل الجديد من أجهزتها للتبغ المُسخّن "AURA" في الأردن

أخبار الشركات Ploom تطلق الجيل الجديد من أجهزتها للتبغ المُسخّن "AURA" في الأردن

تراجع زخم صعود النفط بعد انحسار احتجاجات إيران واحتمالات الهجوم الأميركي

أسواق ومال تراجع زخم صعود النفط عالميا الاثنين

ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية



 






الأكثر مشاهدة