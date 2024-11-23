مستجدات المنخفض القادم للاردن وحالة الطقس لـ 3 ايام

ليلاً: طقس بارد جدا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتبقى الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومع الأنخفاض الواضح على درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من المناطق الشرقية.
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