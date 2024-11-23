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مستجدات المنخفض القادم للاردن وحالة الطقس لـ 3 ايام

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
السبت، 23-11-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة يوم الاحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبياً نهاراً وغائم جزئي الى غائم أحيانا في اغلب المناطق، وإعتبارا من ساعات الظهيرة تهطل بإذن الله تعالى زخات خفيفة إلى متوسطة الشدة من المطر في شمال ووسط المملكة لفترات محدودة، وفي ساعات المساء تمتد الهطولات الى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ويزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض اكثر لدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية احيانا قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز (60 كم/ساعة)، مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية.

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ويوم الاثنين يطرأ إنخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة ،لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، مع أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في اغلب المناطق، وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل الى (60 كم/ساعة)، تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية والصحراوية.


ليلاً: طقس بارد جدا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتبقى الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومع الأنخفاض الواضح على درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من المناطق الشرقية.

 

ويوم الثلاثاء يكون الطقس بارد بوجه عام وغائما جزئيا في اغلب المناطق، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

 
gnews

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