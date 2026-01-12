مستجدات المنخفض القطبي وفرص تساقط الثلوج

ومع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتشتد سرعة الرياح، ويكون الطقس باردًا جدًا وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات، يرافقها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، ما يعزز فرص تشكّل السيول.
كما يُحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية، تكون ممزوجة بالمطر أحيانًا، مع فرصة لتراكمات محدودة وخفيفة على قمم الجبال الجنوبية العالية، خاصة مناطق الشراه. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل إلى 70–80 كم/ساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار وتشكل عواصف غبارية في المناطق الصحراوية والبادية. ومع ساعات المساء والليل، تضعف شدة الهطولات وتبقى الأجواء شديدة البرودة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء، مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق، واستمرار فرصة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، على أن تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيًا خلال ساعات المساء.
