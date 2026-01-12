مستجدات المنخفض القطبي وفرص تساقط الثلوج

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة اعتبارًا من هذه الليلة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى تحول الأجواء إلى باردة جدًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما تمتد الهطولات خلال ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، بالتزامن مع نشاط الرياح الغربية وهبات قوية تصل سرعتها إلى 60–70 كم/ساعة.

ومع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتشتد سرعة الرياح، ويكون الطقس باردًا جدًا وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات، يرافقها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، ما يعزز فرص تشكّل السيول.



كما يُحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية، تكون ممزوجة بالمطر أحيانًا، مع فرصة لتراكمات محدودة وخفيفة على قمم الجبال الجنوبية العالية، خاصة مناطق الشراه. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل إلى 70–80 كم/ساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار وتشكل عواصف غبارية في المناطق الصحراوية والبادية. ومع ساعات المساء والليل، تضعف شدة الهطولات وتبقى الأجواء شديدة البرودة.