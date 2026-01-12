الإثنين 2026-01-12 11:40 م

مستجدات المنخفض القطبي وفرص تساقط الثلوج

الثلوج
ثلوج
 
الإثنين، 12-01-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تتأثر المملكة اعتبارًا من هذه الليلة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى تحول الأجواء إلى باردة جدًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما تمتد الهطولات خلال ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، بالتزامن مع نشاط الرياح الغربية وهبات قوية تصل سرعتها إلى 60–70 كم/ساعة.

اضافة اعلان


ومع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتشتد سرعة الرياح، ويكون الطقس باردًا جدًا وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات، يرافقها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، ما يعزز فرص تشكّل السيول.


كما يُحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية، تكون ممزوجة بالمطر أحيانًا، مع فرصة لتراكمات محدودة وخفيفة على قمم الجبال الجنوبية العالية، خاصة مناطق الشراه. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل إلى 70–80 كم/ساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار وتشكل عواصف غبارية في المناطق الصحراوية والبادية. ومع ساعات المساء والليل، تضعف شدة الهطولات وتبقى الأجواء شديدة البرودة.


وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء، مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق، واستمرار فرصة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، على أن تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيًا خلال ساعات المساء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية الرصيفة

أخبار محلية بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من الإعفاءات الضريبية

الخشمان: التعليم مسؤولية وطنية مشتركة لا تتحمّلها الخزينة وحدها

شؤون برلمانية بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة العامة": تأجيل اختبار تقييم الكفايات لوظيفة محاسب مساعد لوزارة الثقافة

الدفاع المدني

خاص بالوكيل شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة حول وفاة سيدة بعجانة طحين في عمان

كاميرات مراقبة

أخبار محلية تركيب 20 كاميرا متجولة لرصد المخالفات البيئية في إربد

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى 9 صباحا الثلاثاء

معبر وادي عربة الحدودي

أخبار محلية توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026



 






الأكثر مشاهدة