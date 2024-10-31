 
الخميس 2024-10-31 04:03 م
 

مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي في الاردن .. الطقس لـ 4 ايام

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 31-10-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري-    توقعت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أجواءً غير مستقرة خلال الأيام القادمة، مصحوبة بأمطار متفرقة في بعض مناطق المملكة، مع تحذيرات بشأن الغبار والانزلاقات على الطرقات.

الخميس، 31 تشرين الأول 2024:

اضافة اعلان


تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة نهارًا مع احتمال هطول زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الجنوبية الغربية والشمالية والوسطى من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة، تنشط أحياناً في مناطق البادية. أما ليلاً، فيسود طقس بارد نسبيًا مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية. تحذر الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية، واحتمال الانزلاق والسيول في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة.

الجمعة، 1 تشرين الثاني 2024:


تتوقع الأرصاد طقسًا غائمًا جزئيًا، مع فرصة لهطول زخات من المطر في شمال وشرق المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ومصحوبة بالرعد، وتمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى. الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً، مما يثير الغبار في مناطق البادية. تنبيه إلى خطر الانزلاق على الطرق الرطبة وتدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الغبار، إضافة إلى احتمال تشكل الضباب صباحاً على المرتفعات العالية.

السبت، 2 تشرين الثاني 2024:


من المتوقع طقس غائم جزئي إلى غائم أحيانًا، مع احتمال هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد، ويمتد الهطول إلى المناطق الشرقية. تتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خلال النهار. ليلًا، تضعف فرصة المطر مع أجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع احتمالية تشكل الضباب على المرتفعات العالية في الساعات المتأخرة. تحذيرات من الانزلاق وتشكل الضباب ليلاً.

الأحد، 3 تشرين الثاني 2024:
يستمر الطقس غائمًا جزئيًا، ودرجات حرارة لطيفة في معظم المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة شمال المملكة. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفي الليل تنخفض درجات الحرارة ويزداد احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات العالية.

تدعو الأرصاد الجوية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية المتقلبة، خاصة في المناطق التي قد تشهد غباراً وأمطاراً غزيرة، ومتابعة التحديثات المستمرة حول حالة الطقس.

 
gnews

أحدث الأخبار

يعرب القضاة

أخبار محلية وزير الصناعة يفتتح المبنى الجديد لغرفة تجارة الشونة الجنوبية

وزير العدل ونقيب المحامين

أخبار محلية 79 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

لي

عربي ودولي الصين تؤكد أن الحروب والعقوبات لن تساعد في حل الصراعات

من الفاشر في دارفور

عربي ودولي موجة نزوح جديدة إثر معارك بالفاشر شمال دارفور بالسودان

وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو

عربي ودولي وزير خارجية فرنسا "مصدوم" من الدعوات لإعادة استيطان غزة

فاتورة كهرباء

أخبار محلية تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

ؤرا

فلسطين وصول سفينة إماراتية تحمل 5000 طن مساعدات إنسانية الى قطاع غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنويه من وزارة التربية بشأن دوام المدارس الخاصة



 


الأكثر مشاهدة