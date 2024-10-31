مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي في الاردن .. الطقس لـ 4 ايام

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أجواءً غير مستقرة خلال الأيام القادمة، مصحوبة بأمطار متفرقة في بعض مناطق المملكة، مع تحذيرات بشأن الغبار والانزلاقات على الطرقات.



الخميس، 31 تشرين الأول 2024:

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تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة نهارًا مع احتمال هطول زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الجنوبية الغربية والشمالية والوسطى من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة، تنشط أحياناً في مناطق البادية. أما ليلاً، فيسود طقس بارد نسبيًا مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية. تحذر الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية، واحتمال الانزلاق والسيول في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة.



الجمعة، 1 تشرين الثاني 2024:



تتوقع الأرصاد طقسًا غائمًا جزئيًا، مع فرصة لهطول زخات من المطر في شمال وشرق المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ومصحوبة بالرعد، وتمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى. الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً، مما يثير الغبار في مناطق البادية. تنبيه إلى خطر الانزلاق على الطرق الرطبة وتدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الغبار، إضافة إلى احتمال تشكل الضباب صباحاً على المرتفعات العالية.



السبت، 2 تشرين الثاني 2024: