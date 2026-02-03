مع دخول المنخفض .. الأرصاد تطلق رسالة تحذيرية هامة للمواطنين

10:43 ص

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تأثيرات حالة جوية غير مستقرة تشهدها المملكة مع دخول منخفض جوي، داعية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة حفاظاً على السلامة العامة.





وأوضحت الإدارة أن التوقعات تشير إلى خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، إضافة إلى أجزاء من المناطق الشرقية، نتيجة هطول أمطار قد تكون غزيرة في بعض الفترات.



كما نبهت إلى تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في مناطق البادية، مع احتمال انعدام الرؤية أحياناً على الطرق الصحراوية، ما يشكل خطراً على سالكي الطرق.



وأشارت إدارة الأرصاد الجوية أيضاً إلى تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، لا سيما فوق الجبال العالية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.



ودعت الإدارة الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية عبر القنوات الرسمية، وتجنب عبور الأودية ومجاري السيول، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، مؤكدة أن السلامة العامة أولوية خلال مثل هذه الظروف الجوية.





