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مع عودة الأجواء الشتوية.. كيف ستكون حالة الطقس خلال العيد

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أرشيفية
 
الأحد، 30-03-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   تتأثر مناطق من العاصمة والمفرق، وشرقي إربد وجرش، وأجزاء من الزرقاء، بالإضافة إلى مناطق محدودة من مأدبا والكرك، بهطولات مطرية رعدية غزيرة في بعض الأحيان نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

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وتشير آخر صور رادار الطقس إلى استمرار وجود خلايا ممطرة تؤثر حاليًا على أجزاء من العاصمة عمّان، والمفرق، وشرقي إربد وجرش، وأجزاء من الزرقاء، بالإضافة إلى مناطق محدودة من مأدبا والكرك.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الأحد؛ مع بقاء الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شرقي الأردن، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، مع بقاء الطقس غالباً مشمسا، ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء، مع بقاء الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع تدريجيا مع ساعات المساء أن يتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر على فترات في الشمال والوسط تمتد لاحقا إلى المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد في بعض المناطق.


ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء، مع بقاء الطقس لطيفا في أغلب المناطق ويميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون معتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

 
gnews

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