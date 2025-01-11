منخفضات جوية باردة جداً قادمة الى الاردن وهذه فرص تساقط الثلوج

وأضاف عقل انه من الصعب الان تحديد ماهية هذه المنخفضات الجوية لبعد الفترة الزمنية وما اذا كانت ستجلب الثلوج إلى المملكة او لا وأضاف ان الصورة ستكون أوضح خلال 78 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ، وسنوافيكم بالتفاصيل عبر موقع الوكيل الاخباري .
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