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منخفضات جوية باردة جداً قادمة الى الاردن وهذه فرص تساقط الثلوج

ثلوج
ثلوج
السبت، 11-01-2025 04:15 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أفاد الراصد الجوي مأمون عقل بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري بأن هناك مؤشرات لعودة المنخفضات الجوية الباردة والباردة جدا وربما القطبية إلى المملكة مع نهاية الأسبوع القادم وتستمر هذه المنخفضات على فترات حتى نهاية الشهر الحالي على أقل تقدير اضافة اعلان


وأضاف  عقل انه من الصعب الان تحديد ماهية هذه المنخفضات الجوية لبعد الفترة الزمنية وما اذا كانت ستجلب الثلوج إلى المملكة او لا وأضاف ان الصورة ستكون أوضح خلال 78 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ، وسنوافيكم بالتفاصيل عبر موقع الوكيل الاخباري .
 
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