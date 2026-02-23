الإثنين 2026-02-23 02:10 ص

منخفضان جويان يؤثران على الاردن

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
امطار
 
الإثنين، 23-02-2026 12:43 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    تتأثر  المملكة  اعتباراً من يوم الاثنين بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال سوريا، مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويسود طقس غائم جزئي وبارد نسبي في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد أحياناً إلى المناطق الوسطى، قد يصحبها الرعد وتساقط البرد لفترات قصيرة.

اضافة اعلان


ويستمر تأثير الكتلة الهوائية يوم الثلاثاء مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في المناطق الغربية والشمالية الشرقية، إضافة إلى تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وسط تحذيرات من خطر الانزلاق على الطرقات.


وتشير التوقعات إلى تجدد تأثير منخفض جوي آخر يوم الخميس، يجلب أجواء غائمة وأمطاراً جديدة في شمال ووسط المملكة، مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح وهبات قوية أحياناً.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي

عربي ودولي منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

علم سلطنة عمان

عربي ودولي سلطنة عُمان تؤكد عقد محادثات أميركية إيرانية في جنيف الخميس

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي مسؤول أميركي: لم تعلن أي دولة اعتزامها الانسحاب من اتفاقيات الرسوم الجمركية

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي روسيا تجمد الضرائب على صادراتها من الحبوب

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مشاجرة في خريبة السوق بالعاصمة عمّان وأنباء عن إصابات حرجة

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس منخفضان جويان يؤثران على الاردن

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل الامن العام : العثور على جثة متفحمة أسفل جسر عبدون

ي

عربي ودولي الأمن الأمريكي يحدد هوية الرجل الذي حاول اقتحام مجمع ترامب في مارالاغو



 






الأكثر مشاهدة