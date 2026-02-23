منخفضان جويان يؤثران على الاردن

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية يوم الثلاثاء مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في المناطق الغربية والشمالية الشرقية، إضافة إلى تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وسط تحذيرات من خطر الانزلاق على الطرقات.
وتشير التوقعات إلى تجدد تأثير منخفض جوي آخر يوم الخميس، يجلب أجواء غائمة وأمطاراً جديدة في شمال ووسط المملكة، مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح وهبات قوية أحياناً.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم -تحذيرات
-
الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد
-
انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
الأرصاد تكشف طبيعة المنخفض الجوي المقبل والتحذيرات المرتبطة به
-
ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وغدًا
-
الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار بهذا الموعد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات