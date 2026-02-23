منخفضان جويان يؤثران على الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة اعتباراً من يوم الاثنين بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال سوريا، مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويسود طقس غائم جزئي وبارد نسبي في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد أحياناً إلى المناطق الوسطى، قد يصحبها الرعد وتساقط البرد لفترات قصيرة.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية يوم الثلاثاء مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في المناطق الغربية والشمالية الشرقية، إضافة إلى تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وسط تحذيرات من خطر الانزلاق على الطرقات.