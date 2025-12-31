منخفض جوي الخميس .. وهذه المناطق الأكثر تأثراً بالأمطار الغزيرة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار قد تكون غزيرة على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة، بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، محذّرة من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
ويتوقع أثناء الليل أن تمتد الأمطار تدريجيًا إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية قد تصل سرعة الهبّات ما بين 50-60 كم/الساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية، قبل أن تتحول ليلًا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.
أما الجمعة، فيسود طقس بارد وغائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات.
وخلال ساعات المساء والليل، تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، مع توقع تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل المنخفض القبرصي القادم الى الاردن
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة
-
توضيح من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الثاني
-
منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تحذير عاجل وهام جدًا من الأرصاد الجوية
-
تطورات المنخفض .. الارصاد تُحذر : هطولات غزيرة تتحرك نحو هذه المناطق