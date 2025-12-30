منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

07:59 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر يوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم. اضافة اعلان





وأوضحت الإدارة أن فرصة هطول الأمطار ستتركز في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، على أن تمتد مساءً إلى المناطق الوسطى. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الليل في شمال المملكة، وقد تُصحَب بالرعد وتساقط البَرد، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح ما قد يتسبب بإثارة الغبار في مناطق البادية.



وحذّرت إدارة الأرصاد من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

