الثلاثاء 2025-12-30 10:13 ص

منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر يوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا وغ
تعبيرية
الثلاثاء، 30-12-2025 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر يوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة أن فرصة هطول الأمطار ستتركز في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، على أن تمتد مساءً إلى المناطق الوسطى. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الليل في شمال المملكة، وقد تُصحَب بالرعد وتساقط البَرد، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح ما قد يتسبب بإثارة الغبار في مناطق البادية.

وحذّرت إدارة الأرصاد من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء عن مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الجمعة، مع استيعاب الأسواق للتطورات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إضافة إلى عم

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

الرئيس البرازيلي السابق

عربي ودولي الرئيس البرازيلي السابق قد يعود إلى السجن بعد خضوعه لعملية جراحية

دبابات للاحتلال على طول السياج الحدودي مع سوريا

عربي ودولي مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر

إدارة السير

أخبار محلية أكثر من ألفي رقيب سير يشاركون في الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة

جلسة لمجلس النواب

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تناقش ملف الإعادة إلى الحكام الإداريين

براميل نفط معدّة للتصدير

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا



 






الأكثر مشاهدة