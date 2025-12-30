منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

وأوضحت الإدارة أن فرصة هطول الأمطار ستتركز في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، على أن تمتد مساءً إلى المناطق الوسطى. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الليل في شمال المملكة، وقد تُصحَب بالرعد وتساقط البَرد، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح ما قد يتسبب بإثارة الغبار في مناطق البادية.
وحذّرت إدارة الأرصاد من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تحذير عاجل وهام جدًا من الأرصاد الجوية
-
تطورات المنخفض .. الارصاد تُحذر : هطولات غزيرة تتحرك نحو هذه المناطق
-
الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذيرات من السيول
-
الأرصاد الجوية تحذّر من ضباب كثيف في العديد من مناطق العاصمة
-
تطورات المنخفض الجوي الجديد وحالة الطقس الاثنين
-
أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين
-
الأردنيون على موعد مع منخفض جديد