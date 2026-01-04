منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

وأوضح أمين،صباح الأحد، أن التحليلات الأولية للخرائط الجوية تشير إلى أن تأثير المنخفض سيبدأ على المملكة اعتبارا من مساء يوم الجمعة، ما ينعكس على الأجواء بانخفاض ملموس في درجات الحرارة.
وبين أن الطقس اليوم الأحد، يكون مشمسا وباردا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد - تحذيرات
-
أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة
-
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت - تحذيرات
-
الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة
-
تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن
-
أجواء ماطرة في الجهة الغربية من المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية
-
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل