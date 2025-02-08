منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في اغلب المناطق وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
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