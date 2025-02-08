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منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
السبت، 08-02-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   رجحت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر المنطقة بمنخفض جوي جديد  خلال الايام القادمة من الاسبوع الحالي .

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واشارت انه من المتوقع ان يحدث دوران للكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على المنطقة حالياً مما سيسمح بتجدد الحالة الجوية مرة اخرى.

 

بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق ، وباردا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الظهر إلى جنوبية غربية.

كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في اغلب المناطق وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
 

 
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