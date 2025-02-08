منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر المنطقة بمنخفض جوي جديد خلال الايام القادمة من الاسبوع الحالي .

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واشارت انه من المتوقع ان يحدث دوران للكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على المنطقة حالياً مما سيسمح بتجدد الحالة الجوية مرة اخرى.