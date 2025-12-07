منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

الأحد 2025-12-07 02:34 م

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع
الأحد، 07-12-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تتأثر المملكة تدريجياً يوم الاربعاء القادم بإمتداد منخفض جوي، حيث تسود أجواء باردة في اغلب المناطق و غائمة جزئياً إلى غائمة، و مع ساعات ما بعد الظهر يتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر بين الحين و الأخر في شمال و وسط المملكة و أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً .

ووفق الارصاد الجوية يكون  الطقس  في الليل بارد في أغلب المناطق، وغائم جزئي الى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في بعض المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

 
 


