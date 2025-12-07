منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

ووفق الارصاد الجوية يكون الطقس في الليل بارد في أغلب المناطق، وغائم جزئي الى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في بعض المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
