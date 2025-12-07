منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجياً يوم الاربعاء القادم بإمتداد منخفض جوي، حيث تسود أجواء باردة في اغلب المناطق و غائمة جزئياً إلى غائمة، و مع ساعات ما بعد الظهر يتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر بين الحين و الأخر في شمال و وسط المملكة و أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً .

