منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة السبت المقبل بمنخفض جوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانًا.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية إلى الجنوبية الشرقية مع هبات قوية خاصة في جنوب المملكة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية.