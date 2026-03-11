منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية إلى الجنوبية الشرقية مع هبات قوية خاصة في جنوب المملكة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية.
ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق التي قد تشهد هطولًا مطريًا أو إثارة للغبار.
