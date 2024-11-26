منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة في الاردن منتصف الاسبوع القادم

الوكيل الإخباري- توقعت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل، ما سيجلب كميات غزيرة من الأمطار على مناطق واسعة.

اضافة اعلان