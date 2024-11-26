 
الثلاثاء 2024-11-26 06:50 م
 

منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة في الاردن منتصف الاسبوع القادم

امطار
امطار
الثلاثاء، 26-11-2024 05:32 م

الوكيل الإخباري- توقعت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر  المملكة بمنخفض جوي جديد  اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل، ما سيجلب كميات غزيرة من الأمطار على مناطق واسعة.

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 وترتفع درجات الحرارة  في المملكة يوم الخميس المقبل لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة .

وتستمر  درجات الحرارة في الارتفاع يومي الجمعة والسبت ، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية في آخر تحديث صادر عنها.

 
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