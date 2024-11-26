منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة في الاردن منتصف الاسبوع القادم

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع يومي الجمعة والسبت ، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية في آخر تحديث صادر عنها.
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