منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يتأثر الأردن يومي الأحد والاثنين المقبلين بمنخفضٍ جوي جديد، وفق ما تشير إليه خرائط الطقس العددية.

اضافة اعلان

ومن المتوقع أن يؤدي هذا المنخفض إلى تساقط الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة مع مطلع الأسبوع المقبل، مع أجواء غائمة وانخفاض نسبي على درجات الحرارة.