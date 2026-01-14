الأربعاء 2026-01-14 06:54 م

منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت
امطار
 
الأربعاء، 14-01-2026 05:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يتأثر الأردن يومي الأحد والاثنين المقبلين بمنخفضٍ جوي جديد، وفق ما تشير إليه خرائط الطقس العددية.

اضافة اعلان

 

ومن المتوقع أن يؤدي هذا المنخفض إلى تساقط الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة مع مطلع الأسبوع المقبل، مع أجواء غائمة وانخفاض نسبي على درجات الحرارة.


وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية وأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يبحث تعزيز التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء: سيبقى الأردن السند للبنان الشقيق ويدعم أمنه واستقراره

مباحثات أردنية بوسنية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

أخبار محلية مباحثات أردنية بوسنية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

ي

أخبار محلية الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية الكشف عن سبب تغير نوعية المياه في الشميساني

ل

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني للماجستير

كون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة أحيانا لهطول زخات متقطعة من المطر في أ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ل

شؤون برلمانية "القانونية النيابية" تقر مشروع قانون الكاتب العدل المعدّل لسنة 2025



 






الأكثر مشاهدة