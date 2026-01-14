منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية وأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية.
