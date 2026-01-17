السبت 2026-01-17 01:56 م

منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن الأحد
 
السبت، 17-01-2026 12:13 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة، ما يؤدي إلى أجواء باردة إلى باردة جدًا خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع فرص لهطول الأمطار وتشكل الضباب والصقيع في عدد من المناطق.اضافة اعلان


وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس اليوم السبت يكون باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة. وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية ومناطق البادية.

وبيّنت أن يوم الأحد يشهد تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى والشرقية، وقد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، لا سيما في المناطق الشمالية. كما يُتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر خلال ساعات المساء.

وحذّرت إدارة الأرصاد من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة شمال المملكة، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وخاصة أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، تفاديًا للانزلاق.
 
 


