الجمعة 2026-01-30 10:05 م

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن بهذا الموعد

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت
امطار
 
الجمعة، 30-01-2026 08:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قالت الارصاد الجوية إن الخرائط الجوية تشير إلى تأثر المملكة يوم الثلاثاء بحالة جوية "منخفض" تحمل أمطار الخير وتستمر لمدة 24 ساعة.

 ويطرأ الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .
 
لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و يحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

 
 


