منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت الارصاد الجوية إن الخرائط الجوية تشير إلى تأثر المملكة يوم الثلاثاء بحالة جوية "منخفض" تحمل أمطار الخير وتستمر لمدة 24 ساعة.

اضافة اعلان