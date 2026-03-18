منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن وهكذا سيكون الطقس بالعيد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يتأثر الأردن الخميس بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويسود طقس بارد نسبياً وغائم جزئياً إلى غائم، مع هطول أمطار بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية، خاصة الشمالية والوسطى، تمتد أحياناً إلى المناطق الشرقية، وتكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد. كما تنشط الرياح الغربية مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة انخفاض إضافي طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، وتهطل الأمطار في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وقد يصحبها الرعد أحياناً، خاصة في الشمال، مع رياح غربية نشطة السرعة.


ويستمر الطقس خلال الأيام التالية بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول أمطار على فترات في معظم المناطق، قد تكون غزيرة أحياناً، خاصة في الأجزاء الغربية، وتكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مع رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.

 
 


