منخفض جوي ضحل جديد قادم الى الاردن

06:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715902 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اكدت مواقع مختصة في اخبار الطقس انها تراقب احتمالية تطور حالة عدم استقرار جوي ومنخفض جوي ضحل نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، ليؤثر على الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق وشمال السعودية. اضافة اعلان





وبينت أن هذه الحالة الجوية تأتي نتيجة تحرك كتلة هوائية باردة على شكل حوض مغلق ستؤثر على بلاد المغرب العربي يوم غد الثلاثاء وتتجه لاحقاً لشرق البحر الأبيض المتوسط.



وأشارت الى أن تفاصيل هذه الحالة الجوية حتى الآن غير ثابتة وهي تحت المراقبة خلال التحديثات المقبلة للنماذج العددية.