منخفض جوي ضحل جديد قادم الى الاردن

وبينت أن هذه الحالة الجوية تأتي نتيجة تحرك كتلة هوائية باردة على شكل حوض مغلق ستؤثر على بلاد المغرب العربي يوم غد الثلاثاء وتتجه لاحقاً لشرق البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت الى أن تفاصيل هذه الحالة الجوية حتى الآن غير ثابتة وهي تحت المراقبة خلال التحديثات المقبلة للنماذج العددية.
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