منخفض جوي ضحل جديد قادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    تشير التحليلات الأولية إلى تأثر المملكة  تدريجياً يوم الخميس القادم بمنخفض جوي ضحل، يجلب أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، مع فرص لهطول زخات متفرقة من المطر ورياح نشطة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب التوقعات، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً، وتبدأ الغيوم بالتكاثر تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر لتصبح الأجواء غائمة، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى. ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، تمتد خلال ساعات المساء إلى المناطق الجنوبية الغربية.


وتنشط الرياح الشمالية الغربية، مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية، وتدنٍ مؤقت في مدى الرؤية الأفقية.
وخلال ساعات الليل، يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً في معظم المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وحذّرت الجهات المعنية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول، إضافة إلى تدني الرؤية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية. كما نُصح السائقون بضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً تفادياً لخطر الانزلاق.

 
 


