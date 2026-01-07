منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن

11:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760153 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة تقلبات جوية متفاوتة، تبدأ باستقرار نسبي وارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس، قبل أن تتأثر اعتبارًا من يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة. اضافة اعلان





وبحسب التوقعات، يكون الطقس يوم الخميس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، فيما يكون باردًا ليلًا في معظم المناطق.



وتشير التوقعات إلى تأثر المملكة يوم الجمعة بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة، مع أجواء باردة وغائمة وهطول أمطار تبدأ في شمال المملكة وتمتد تدريجيًا إلى معظم المناطق.



ويتوقع أن تشتد الهطولات المطرية خلال ساعات العصر والمساء، وتكون غزيرة أحيانًا في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، إضافة إلى الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط البَرَد، ما يرفع من خطر تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.



كما يُحتمل تشكّل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع نشاط ملحوظ للرياح الغربية إلى الشمالية الغربية وهبات قوية أحيانًا، إضافة إلى احتمال تدني الرؤية في مناطق البادية بسبب الغبار. ولا يُستبعد في ساعات متأخرة من الليل وفجر السبت هطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج الممزوج بالمطر على قمم جبال الشراة العالية.



أما يوم السبت، فيسود طقس بارد وغائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع بقاء الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، قبل أن تضعف فرص الهطول مساءً، في حين يُتوقع تشكّل الضباب ليلًا، مع خطر تشكّل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.



ودعت الأرصاد المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والانتباه أثناء القيادة بسبب الانزلاق وتدني مدى الرؤية، إضافة إلى ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، مع إيلاء اهتمام خاص لكبار السن والأطفال.

تم نسخ الرابط





