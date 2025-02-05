منخفض جوي عميق يؤثر على المملكة وأمطار غزيرة متوقعة

06:32 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719389 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة جدًا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وهطول أمطار في أغلب المناطق، تكون غزيرة على فترات، خاصة في المناطق الغربية من المملكة. اضافة اعلان





ويتوقع أن تتسبب غزارة الأمطار في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها البحر الميت، وسط نشاط لافت للرياح العاصفة، التي قد تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة ليلاً في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.



كما ذكرت الأرصاد استمرار تأثير المنخفض يوم الخميس، حيث يكون الطقس باردًا جدًا وماطرًا في معظم المناطق، مع هطول أمطار غزيرة في ساعات الفجر والصباح، ما يزيد من خطر تشكل السيول.



كما يُتوقع تساقط زخات من الثلج أحيانًا ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، وقد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية العالية في الشراة. وتكون الرياح قوية مع هبات شديدة السرعة، قبل أن يبدأ تأثير المنخفض بالانحسار تدريجيًا مساءً.



أما يوم الجمعة، فيكون الطقس باردًا جدًا وغائمًا جزئيًا، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الغربية. كما يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع خطر تشكل الانجماد في المرتفعات العالية ومناطق البادية.



تحذر إدارة الأرصاد الجوية من:



تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بفعل غزارة الأمطار.



شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في المناطق الصحراوية والغيوم المنخفضة فوق المرتفعات.



خطر الانزلاق على الطرق المبتلة وسقوط الأجسام غير المثبتة، إضافة إلى تشكل الانجماد ليلاً في المرتفعات العالية ومناطق البادية.



