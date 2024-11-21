 
الخميس 2024-11-21 03:12 م
 

منخفض جوي قادم الى الأردن

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الخميس، 21-11-2024 01:55 م
الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة يوم الاحد القادم بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي؛ حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي وغائم جزئي الى غائم ويتوقع باذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد في ساعات المساء الى اجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.اضافة اعلان

 
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.
 
gnews

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