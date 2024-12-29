منخفض جوي قبرصي يقترب من الاردن وامطار غزيرة وبرد بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة من ساعات الصباح الاولى صباح الاثنين بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس بارد جداً و غائم في أغلب المناطق وتهطل بإذن الله تعالى الامطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد تكون لفترات محدودة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات مع ساعات المساء الى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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