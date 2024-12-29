منخفض جوي قبرصي يقترب من الاردن وامطار غزيرة وبرد بهذا الموعد

مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول المطري تدريجيا ويتوقع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتخف سرعة الرياح.
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