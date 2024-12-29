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منخفض جوي قبرصي يقترب من الاردن وامطار غزيرة وبرد بهذا الموعد

أمطار في وسط البلد
امطار
الأحد، 29-12-2024 04:12 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تتأثر المملكة من ساعات الصباح الاولى صباح الاثنين بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس بارد جداً و غائم في أغلب المناطق وتهطل بإذن الله تعالى الامطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد تكون لفترات محدودة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات مع ساعات المساء الى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ويوم الثلاثاء يبقى الطقس بارد جدا وغائم وماطراً باذن الله في أغلب المناطق خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما وتشير التحليلات الاولية في ساعات فجر يوم الثلاثاء الى احتمال هطول زخات ثلج ممزوجة بالمطر لفترة محدودة وغير مؤثرة فوق قمم جبال الشراة العالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول المطري تدريجيا ويتوقع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتخف سرعة الرياح.

 
gnews

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