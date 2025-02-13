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منخفض جوي قطبي عميق يؤثر على الاردن بهذا الموعد

ثلوج الأردن
ثلوج
الخميس، 13-02-2025 10:39 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق  جديد من اصل قطبي .
 

واكدت انه وفقًا لأحدث المعطيات، هناك اتفاق بين نماذج الطقس على احتمالية حدوث نزول قطبي مباشر يمتد من روسيا نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال نهاية الثلث الثاني وبداية الثلث الثالث من شهر فبراير الجاري.

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واشارت الى تقدم رياح قطبية باردة جدًا نحو المنطقة بكامل قوتها، ما يؤدي إلى تشكل منخفض جوي عميق وشديد البرودة. 

 

واكدت  انه رغم أن التوقعات الحالية تشير إلى سيناريو قوي، إلا أن التحديثات ليست نهائية بعد، نظرًا لبُعد الفترة الزمنية، ما يجعل إمكانية التغير في التوقعات واردة بشدة.

 
gnews

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