منخفض جوي وامطار غزيرة قادمة الى المملكة

وإعتباراً من ساعات المساء، تهطل بإذن الله تعالى الامطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل المتأخرة يمتد هطول المطر الى العديد من المناطق الجنوبية الغربية، ويحتمل أن تكون الأمطار أحياناً غزيرة في شمال المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ويزداد نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة.
ويوم الخميس توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسجل اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس بارد وغائم جزئي إلى غائم أحياناً في اغلب المناطق، وتهطل بإذن الله تعالى زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60 كم/الساعة مثيرة للغبار في شرق وجنوب شرق المملكة.
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