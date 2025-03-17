 
الإثنين 2025-03-17 06:05 م
 

منخفض جوي وامطار غزيرة قادمة الى المملكة

امطار
امطار
 
الإثنين، 17-03-2025 05:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تتأثر المملكة تدريجياً يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة في مقدمة منخفض جوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يكون الطقس لطيفاً أثناء النهار في أغلب المناطق وبارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مع ساعات الظهيرة تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

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وإعتباراً من ساعات المساء، تهطل بإذن الله تعالى الامطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل المتأخرة يمتد هطول المطر الى العديد من المناطق الجنوبية الغربية، ويحتمل أن تكون الأمطار أحياناً غزيرة في شمال المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ويزداد نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة.
 
ويوم الخميس توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسجل اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس بارد وغائم جزئي إلى غائم أحياناً في اغلب المناطق، وتهطل بإذن الله تعالى زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60 كم/الساعة مثيرة للغبار في شرق وجنوب شرق المملكة.

 
 
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