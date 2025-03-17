منخفض جوي وامطار غزيرة قادمة الى المملكة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجياً يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة في مقدمة منخفض جوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يكون الطقس لطيفاً أثناء النهار في أغلب المناطق وبارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مع ساعات الظهيرة تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان