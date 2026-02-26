الخميس 2026-02-26 08:43 ص

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

تعبيرية
 
الخميس، 26-02-2026 07:12 ص
الوكيل الإخباري-   يتأثر الأردن الخميس بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، حيث يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع هطول زخات مطرية في شمال المملكة خلال ساعات الصباح تمتد لاحقًا بشكل خفيف ومحدود إلى أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربيةاضافة اعلان


وتنشط الرياح الغربية بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/ساعة مع هبات قوية قد تتجاوز 60 كم/ساعة، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ويبقى الطقس غائمًا وباردًا بوجه عام ليلاً مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من المملكة وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية وكذلك من تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في البادية والطرق الخارجية، مشيرة إلى خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية وتنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة
 
 


