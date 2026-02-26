منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

وتنشط الرياح الغربية بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/ساعة مع هبات قوية قد تتجاوز 60 كم/ساعة، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ويبقى الطقس غائمًا وباردًا بوجه عام ليلاً مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من المملكة وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية وكذلك من تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في البادية والطرق الخارجية، مشيرة إلى خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية وتنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة
