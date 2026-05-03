الأحد 2026-05-03 07:54 ص

منخفض خماسيني يؤثر على الأردن اليوم الأحد - تفاصيل

تعبيرية
 
الأحد، 03-05-2026 06:17 ص
الوكيل الإخباري-   يتأثر الأردن تدريجيا بمنخفض جوي خماسيني، الأحد، إذ تسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


ويكون الطقس غير مستقر، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة.
 
 


