منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

ليلاً: تزداد كثافة الغبار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع اجواء باردة نسبيا وظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و هناك احتمال ضعيف في ساعات متاخرة من الليل لهطول زخات محلية خفيفة من المطرفي شمال و وسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احيانا على الطرق الخارجية خاصة في ساعات المساء و الليل.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.
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