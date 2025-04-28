منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الاربعاء بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ الطقس حار نسبي في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق .

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ليلاً: تزداد كثافة الغبار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع اجواء باردة نسبيا وظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و هناك احتمال ضعيف في ساعات متاخرة من الليل لهطول زخات محلية خفيفة من المطرفي شمال و وسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.