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منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

العاصمة عمان - صورة علوية
العاصمة عمان
 
الإثنين، 28-04-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة الاربعاء بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ الطقس حار نسبي في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق .

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ليلاً: تزداد كثافة الغبار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع اجواء باردة نسبيا وظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و هناك احتمال ضعيف في ساعات متاخرة من الليل لهطول زخات محلية خفيفة من المطرفي شمال و وسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احيانا على الطرق الخارجية خاصة في ساعات المساء و الليل.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.

 
gnews

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