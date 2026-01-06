الثلاثاء 2026-01-06 10:34 ص

منخفض قبرصي يؤثر على المملكة واحتمال تساقط الثلوج

ثلوج الأردن
ثلوج
الثلاثاء، 06-01-2026 09:06 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تتأثر المملكة، يوم الجمعة، تدريجيًا بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. ويسود طقس بارد وغائم جزئيًا يتحول لاحقًا إلى غائم، مع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيًا لتشمل معظم المناطق.

ومع ساعات المساء، تعبر الجبهة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث تشتد الهطولات المطرية وتكون غزيرة أحيانًا في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية، إضافة إلى الأغوار والبحر الميت، وقد تترافق مع الرعد وتساقط البَرَد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه.


وتشير التحليلات الأولية إلى احتمال هطول زخات متقطعة من الثلج على قمم جبال الشراة العالية خلال ساعات متأخرة من الليل وفجر يوم السبت، ولمدة قصيرة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية على فترات.

 
 


