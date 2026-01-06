منخفض قبرصي يؤثر على المملكة واحتمال تساقط الثلوج

ومع ساعات المساء، تعبر الجبهة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث تشتد الهطولات المطرية وتكون غزيرة أحيانًا في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية، إضافة إلى الأغوار والبحر الميت، وقد تترافق مع الرعد وتساقط البَرَد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه.
وتشير التحليلات الأولية إلى احتمال هطول زخات متقطعة من الثلج على قمم جبال الشراة العالية خلال ساعات متأخرة من الليل وفجر يوم السبت، ولمدة قصيرة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية على فترات.
