منخفض قطبي قادم الى الاردن وثلوج متراكمة على هذه المناطق

ويوم الثلاثاء مع ساعات الفجر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ذات الاصل القطبي المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد جدا وغائم وماطر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الامطار غزيرة أحيانا قد يصحبها الرعد وهطول البرد في بعض المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد
-
الأرصاد تحذر الأردنيين
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس السبت- تحذيرات
-
الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج
-
الأرصاد: غيوم رعدية ممطرة مصحوبة بحبات البرد تتحرك باتجاه عمّان
-
الأرصاد توضح حول تساقط الثلوج على الأردن
-
الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. وتعلن تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين
-
الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية للمواطنين من المنخفض الجوي القادم وتكشف عن مناطق تشكل السيول