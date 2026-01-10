السبت 2026-01-10 10:16 م

منخفض قطبي قادم الى الاردن وثلوج متراكمة على هذه المناطق

ثلوج الأردن
ثلوج
 
السبت، 10-01-2026 06:06 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تتأثر المملكة ليل الاثنين تدريجيا بمنخفض جوي فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس ما بين غائم جزئي الى غائم  وتهطل زخات من الامطار في شمال المملكة تمتد لاحقا الى المناطق الوسطى، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة ان تكون الامطار غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها ( 50- 65 ) كم/ساعة.

ويوم الثلاثاء  مع ساعات الفجر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ذات الاصل القطبي المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد جدا وغائم وماطر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الامطار غزيرة أحيانا  قد يصحبها الرعد وهطول البرد في بعض المناطق.

كما تتهيأ الفرصة من ساعات الفجر لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون أحيانا ممزوجة بالمطر مع احتمال ان تتراكم بشكل محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية  تصل سرعتها ( 50- 65 ) كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية ومع ساعات الليل المتأخرة تضعف شدة الهطولات وتخف سرعة الرياح.

 
 


