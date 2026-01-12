منخفض قطبي يؤثر على المملكة اليوم والأرصاد تحذر

وأوضحت الأرصاد بالتفاصيل أن الاثنين نهاراً يشهد انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع نشاط واضح للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار في مناطق البادية.
ومع ساعات الليل يبدأ تأثير المنخفض الجوي، حيث يتحول الطقس إلى بارد جداً وغائم جزئي إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى رياح غربية نشطة مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى (70 كم/ساعة) تمتد الهطولات في ساعات متأخرة من الليل لأجزاء من جنوب غرب المملكة.
وأضافت الأرصاد مع الساعات الأولى من يوم الثلاثاء يشهد تعمق تأثير المنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا جدًا وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، مع أمطار غزيرة على فترات قد تترافق بالرعد وهطول البرد، وتشكل السيول.
كما يحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون ممزوجة بالمطر أحيانا ، مع احتمال ان تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق قمم الجبال الجنوبية الشراه ، في حين تنشط الرياح الغربية بقوة وتصل هباتها إلى (80 كم/ساعة)، ما يؤدي إلى تشكل للعواصف الغبارية وتدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية والبادية، قبل أن تضعف شدة الهطولات مساءً مع أجواء شديدة البرودة.
