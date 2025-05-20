من المعتدل للحار .. تغيّرات مفاجئة بدرجات الحرارة

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الوكيل الإخباري- تسجّل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الأربعاء درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



كما ويطرأ الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجّل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية، تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.



أما الجمعة، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 29 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 11، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 35 - 16، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 35 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.