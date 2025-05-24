من معتدل إلى حار .. تعرّف على طقس المملكة خلال الأيام القادمة

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاعٌ قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



كما يطرأ الاثنين، ارتفاعٌ آخر على درجات الحرارة، لتسجّل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحاراً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتنخفض درجات الحرارة الثلاثاء، ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً نسبياً إلى حار في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14، وفي مرتفعات الشراة 27 - 13، وفي مناطق البادية 35 - 19، وفي مناطق السهول 31 - 20، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 38 - 23 درجة مئوية.