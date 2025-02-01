مواقع طقس : منخفض جوي وامطار غزيرة نهاية الاسبوع القادم

واشارت ان بعض المناطق قد تتجاوز كميات الامطار الهاطلة فيها حاجز 100ملم بناء على اخر المعطيات بمشيئة الله تعالى.
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