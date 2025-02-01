 
السبت 2025-02-01 05:40 م
 

مواقع طقس : منخفض جوي وامطار غزيرة نهاية الاسبوع القادم

امطار
امطار
السبت، 01-02-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قالت مواقع مختصة بالطقس ان منخفض جوي وكميات كبيرة من الامطار من المتوقع ان تهطل على مختلف مناطق بلاد الشام ايام الاربعاء والخميس وجزء من يوم الجمعة  .

واشارت ان بعض المناطق قد تتجاوز كميات الامطار الهاطلة فيها حاجز 100ملم بناء على اخر المعطيات بمشيئة الله تعالى.

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وأشارت الى أن تفاصيل هذه الحالة الجوية حتى الآن غير ثابتة وهي تحت المراقبة خلال التحديثات المقبلة للنماذج العددية.

 
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