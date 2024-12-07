مواقع مختصة بالطقس : مؤشرات لمنخفض قطبي يؤثر على الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت مواقع مختصة بالطقس على توقعاتها السابقة بعودة النشاط الجوي الى المنطقة بشكل سريع خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي.

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وأشارت إلى أن تأثيرات هذا النشاط ستشمل دولاً عدة، منها: الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، مصر، العراق، وشمال السعودية. ويرجع ذلك إلى تغيّرات متوقعة في أنظمة الضغط الجوي فوق وحول القارة الأوروبية، مما يُتيح وصول كتل هوائية شديدة البرودة وقطبية إلى المنطقة.

وبفضل الله ومع اقتراب الفترة الزمنية المتوقعة، بدأت النماذج الجوية تؤكد هذه التوقعات. وظهرت إشارات إلى تحرك المرتفع الجوي الأوزوري نحو غرب ووسط القارة الأوروبية، ما يسمح بدفع الرياح القطبية شرقاً وتحريك المرتفع الجوي السيبيري باتجاه الشرق بعيداً عن المنطقة. بالتزامن مع ذلك، يتحرك جزء كبير من الهواء القطبي فوق روسيا، ما يؤدي إلى تشكل الدوامة القطبية الروسية.

تشير النماذج الجوية حالياً إلى احتمالية تحرك كتلة هوائية قطبية من الدوامة الروسية عبر شرق أوروبا باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط حول منتصف الشهر. هذه الكتلة قد تؤدي إلى انخفاض قياسي في درجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي.



ومع ذلك، لا تزال السيناريوهات مفتوحة نظراً لبُعد الفترة النسبية، حيث من المحتمل اما ان يتشكل منخفض جوي عميق او تحدث حالة عدم استقرار جوي او تصل الكتلة باردة وجافة دون هطولات.