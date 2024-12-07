مواقع مختصة بالطقس : مؤشرات لمنخفض قطبي يؤثر على الاردن

ومع ذلك، لا تزال السيناريوهات مفتوحة نظراً لبُعد الفترة النسبية، حيث من المحتمل اما ان يتشكل منخفض جوي عميق او تحدث حالة عدم استقرار جوي او تصل الكتلة باردة وجافة دون هطولات.
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