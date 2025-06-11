موجة حارة تؤثر على الاردن اعتبارا من هذا الموعد - تنبيهات ونصائح

لـيــلاً: طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تنبيهات ونصائح:
- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة خاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
- عدم ترك العطور و المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- ينصح بالإكثار من شرب السوائل.
-
أخبار متعلقة
-
طقس حار نسبيا في أغلب المناطق حتى السبت
-
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم .. إليك التفاصيل
-
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الخميس
-
أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم
-
تفاصيل الحالة الجوية ليوم الاثنين - تحذيرات
-
تفاصيل الحالة الجوية في ثالث أيام العيد
-
الأرصاد: استمرار الأجواء الحارّة في الأردن حتى الأربعاء المقبل
-
تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الثلاثاء