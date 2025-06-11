موجة حارة تؤثر على الاردن اعتبارا من هذا الموعد - تنبيهات ونصائح

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة يوم الجمعة القادم اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ليصبح الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية، وحار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

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لـيــلاً: طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.