الأربعاء 2025-06-11 06:38 م
 

موجة حارة تؤثر على الاردن اعتبارا من هذا الموعد - تنبيهات ونصائح

أرشيفية للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 11-06-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-    تسجل درجات الحرارة  يوم الجمعة القادم اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ليصبح الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية، وحار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

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لـيــلاً: طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


تنبيهات ونصائح:
- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة خاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
- عدم ترك العطور و المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- ينصح بالإكثار من شرب السوائل.

 
gnews

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